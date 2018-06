Trump reface ordinea mondială

Ruptura dintre Statele Unite și tradiționalii lor aliați din G7 deschide calea apariției unei noi ordini mondiale fragmentate, unde Donald Trump va negocia cu inamicii Washingtonului și unde relația SUA - China ar urma să impună ritmul mondial, scrie AFP.

"Suntem pe punctul de a asista la o subminare de către America a ordinii mondiale și a instituțiilor atent construite după al doilea Război Mondial?", s-a întrebat Fred Kempe, de la think tankul american Atlantic Council.

Această ordine mondială a creat, printre altele, echilibrul între blocuri, coordonarea internațională, alianțe ce păreau indestructibile, potrivit Hotnews.

Dacă ordinea mondială de după al doilea Război Mondial avea ca principală ambiție evitarea unei noi confruntări, imperativul păcii pare mai puțin presant în acest nou cadru pe cale să fie creat.

Distrugând întreaga structură multilaterală în numele intereselor americane, ieșind din acordul de la Paris asupra climatului, punând sub semnul întrebării liber-schimbismul comercial, promovând o politică externă dură (denunțarea acordului nuclear iranian, transferarea ambasadei americane la Ierusalim) și criticând atât aliați cât și adversari istorici, Donald Trump vrea să fie mai confortabil în fața singurului om care pare să conteze pentru el: Xi Jinping.

"Strategia America First a lui Trump și (sloganul) Visul chinez al lui Xi sunt bazate pe aceeași idee: că cele două superputeri au libertatea deplină pentru a acționa potrivit propriilor interese", arată și Brahma Chellaney, profesor la Center for Policy Research din New Delhi, într-un editorial publicat la finele lui mai.

Acest lucru nu înseamnă că Washingtonul și Beijingul se vor înțelege în detrimentul unor europeni dezorientați. Europenii nu și-au spus ultimul cuvânt și se confruntă și ei între ei.

Dar, Donald Trump, fost om de afaceri, pare să creadă ca se va descurca mai bine singur, liber de constrângerile multilateralismului. Este în curs de a negocia deficitul comercial cu Beijingul de o manieră mult mai constructivă decât invectivele schimbate cu vecinul său canadian, scrie sursa citata.