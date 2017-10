Trump, nou scandal. Ce i-ar fi spus văduvei însărcinate a unui militar SUA ucis - acum NEAGĂ

Preşedintele SUA, Donald Trump, este acuzat de o membră democrată a Camerei Reprezentanţilor, Frederica Wilson, că i-a spus văduvei unui militar american ucis în Niger că "ştia în ce s-a băgat" când s-a înrolat, dar liderul de la Casa Albă susţine că informaţia nu este adevărată.

Frederica Wilson se afla în maşină cu Myeshia Johnson în drumul spre Aeroportul internaţional din Miami, unde a fost adus corpul neînsufleţit al sergentului La David T. Johnson, decedat la vârsta de 25 de ani. În timp ce se deplasau la aeroport, preşedintele Donald Trump a sunat-o pe văduva militarului, pentru a-i transmite condoleanţe. Sergentul Johnson s-a numărat printre cei patru militari americani ucişi pe 4 octombrie în Niger, într-un atac al islamiştilor afiliaţi reţelei teroriste Al-Qaida.

"Preşedintele i-a spus următorul lucru văduvei militarului: «Cred că ştia în ce s-a băgat la înrolare, dar bănuiesc că este oricum dureros»", a declarat Frederica Wilson.

"Da, exact aşa a spus. Din punctul meu de vedere, într-adevăr poţi spune acest lucru într-o conversaţie, dar nu îi spui aşa ceva unei văduve aflate în suferinţă", a adăugat Frederica Wilson.

"Toată lumea ştie că atunci când mergi în război este posibil să nu te mai întorci viu. Dar nu îi spui acest lucru unei văduve. Este un lucru atât de insensibil", a încheiat Frederica Wilson, potrivit CNN.

Casa Albă a transmis că discuţiile preşedintelui cu rudele militarilor morţi în operaţiuni sunt private, iar Donald Trump susţine că este vorba de o ştire falsă, scrie Mediafax.

Donald Trump a fost criticat pentru că nu luase legătura cu rudele celor patru militari imediat după atac. Preşedintele a declarat că le trimisese scrisori şi intenţiona să le sune. La rândul său, Donald Trump a sugerat că fostul preşedinte Barack Obama nu l-a sunat pe generalul John Kelly, actualul şef de cabinet de la Casa Albă, atunci când fiul acestuia a fost ucis în Afganistan în 2010.

Congresmanul democrat Frederica Wilson "a fabricat în totalitate" informaţiile despre conversaţia cu văduva unui militar, susţine Donald Trump. "Congresmanul democrat a fabricat în totalitate ceea ce i-am spus soţiei unui militar decedat într-o operaţiune (am dovezi). Trist!", a transmis Donald Trump prin Twitter.

Donald Trump a fost "lipsit de respect" în mesajul de condoleanţe, confirmă mama militarului ucis

Pe fondul controversei izbucnite în acest caz, mama acestuia a confirmat discuţia şi l-a acuzat pe preşedintele Donald Trump că a fost "lipsit de respect"

"Preşedintele Trump a manifestat lipsă de respect faţă de fiul meu, faţă de nora mea, faţă de mine şi soţul meu", a declarat Cowanda Jones-Johnson, mama militarului american ucis în Niger.

Donald Trump a negat din nou acuzaţiile privind conversaţia cu văduva unui militar

Preşedintele SUA, Donald Trump, a negat din nou, miercuri seară, că ar fi avut vreo conversaţie inadecvată cu soţia unui militar american ucis în Niger, ameninţând că, dacă acest scandal va continua, el poate prezenta dovezi care să arate că nu a spus nimic greşit.

"Nu am spus ceea ce susţine acea membră a Congresului. Nu am spus deloc aşa ceva, ea ştie acest lucru. Am avut o conversaţie foarte frumoasă cu acea femeie, care mi s-a părut a fi o femeie extraordinară", a declarat Donald Trump într-o conferinţă de presă organizată la Casa Albă.

Întrebat de reporteri despre presupusele "dovezi" despre care vorbise anterior, Donald Trump a spus: "Să vedem dacă face aceste declaraţii încă o dată".