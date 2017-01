Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, îşi va numi ginerele, Jared Kushner, în funcţia de senior adviser al preşedintelui, scrie presa americană, citată de Reuters.

Numirea lui Kushner, anunţată de NBC şi The New York Times, era aşteptată, dar nu se ştia funcţia exactă, scrie Hotnews.ro.



Kushner, ca şi Trump, este un important dezvoltator imobiliar în New York.