Trump, invitat de Regină la Londra. Ce scria pe Twitter despre Kate Middleton şi pozele nud

Astfel, jurnaliştii britanici au descoperit că Donald Trump are păreri despre orice şi a simţit nevoia, în 2012, să comenteze scandalul fotografiilor nud făcute de paparazzi în Franţa cu Kate Middleton, care se bronza pe terasa unei vile aproape dezbrăcată.



Trump scria, în 2012: "Cine nu i-ar face fotografii lui Kate şi să facă o mulţime de bani dacă ea face chestia cu plaja nud. Haide, Kate!".

Who wouldn't take Kate's picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate!