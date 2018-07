Trump, desființat în SUA după summitul cu Putin: ”Trădător!”. ”S-a înjosit în fața unui tiran”

Președintele Donald Trump a fost atacat dur, de aliații republicani, de adversarii democrați și de membrii comunității de informații, după declarațiile controversate făcute alături de omologul său Vladimir Putin la summitul de la Helsinki.

Donald Trump a contrazis flagrant comunitatea de informații din SUA și a atacat ancheta procurorului Robert Mueller, sugerând în schimb că acordă mai mult credit liderului de la Kremlin în scandalul intervenției Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, notează BBC.

Declarațiile, în care a părut că învinuiește în mod egal SUA și Rusia pentru criza actuală din relațiile bilaterale, au stârnit rumoare la Washington.

O reacție dură a venit de la președintele Camerei Reprezentanților Paul Ryan, care a spus că nu există o echivalență morală între SUA și Rusia, care rămâne ”ostilă față de valorile și idealurile” americane. Ryan a subliniat că nu există ândoieli că Rusia s-a amestecat în alegerile din 2016.

Senatorul John McCain a declarat la rândul său că a asistat la un ”spectacol rușinos” al președintelui. ”Niciun alt președinte al SUA nu s-a înjosit mai abject decât atât în fața unui tiran”, a spus McCain.

Actualul Director al comunității de informații, Dan Coats, a spus și el că anchetele au confirmat ”încercările constante” ale Rusiei de a submina democrația SUA.

Fostul director al CIA, John Brennan, a mers mai departe și a concluzionat că declarațiile lui Trump constituie un act de ”trădare”. ”Nu doar că comentariile lui Trump au fost imbecile, ci el e cu totul în buzunarul lui Putin. Patrioţi Republicani, unde sunteţi???”, a scris el pe Twitter.

În schimb, vicepreședintele Mike Pence a apărat controversatul summit și l-a lăudat pe Donald Trump.

La conferinţa de presă comună cu Putin, Trump a fost întrebat dacă vina pentru relaţiile bilaterale proaste este în întregime a Rusiei. "Cred că SUA au fost proaste. Am fost proşti cu toţii", a răspuns el, apoi a schimbat vorba, trecând la victoria sa în alegerile prezidenţiale din 2016: "Eu am învins-o pe Hillary Clinton uşor şi noi am învins-o cinstit. Am câştigat acea competiţie şi e ruşinos că poate fi chiar şi un norişor deasupra", notează Agerpres.

Despre amestecul Rusiei în alegerile respective, anchetat de un procuror independent şi denunţat de serviciile de informaţii americane, Trump a declarat: "Nu văd niciun motiv să fie Rusia. Preşedintele Putin a fost foarte ferm şi puternic în dezminţirea sa de azi". Răspunsul său a venit în contextul în care procurorul special Robert Mueller a obţinut zilele trecute inculparea a 12 agenţi ai GRU, serviciul de spionaj al armatei ruse, pentru piratarea computerelor unor oficiali ai campaniei electorale a lui Clinton.

Chiar înainte de începerea summitului, Trump şi-a acuzat ţara printr-un mesaj în reţeaua Twitter în care se referă şi la ancheta privind amestecul Rusiei în alegerile din Statele Unite: "Relaţia noastră cu Rusia n-a fost NICIODATĂ mai proastă din cauza multor ani de prostie şi stupiditate din partea SUA şi acum, Vânătoarea de Vrăjitoare Aranjată!". Ministerul rus de externe a replicat la acest mesaj: "Suntem de acord".

Întrebat dacă îl consideră pe Putin un adversar, Trump a precizat: "De fapt l-am numit concurent şi este un concurent bun şi cred că termenul concurent este un compliment".