Trump critică aspru decizia de a diminua puterile Biroului de etică parlamentară

Donald Trump, președintele ales al SUA, a criticat marți pe rețeaua Twitter decizia parlamentarilor americani de a diminua puterile Biroului de etică al Congresului, organismul independent de supraveghere pe care republicanii majoritari în legislativ au decis să-l treacă sub supervizarea Comisiei pentru etică a Camerei Reprezentanților, relatează Reuters, citat de Agepres.





"Din tot ce are de făcut Congresul, chiar trebuia (ca parlamentarii) să pună pe locul întâi slăbirea Biroului independent de etică, oricât de incorect ar putea fi acesta... Concentrați-vă pe reforma fiscală, sănătate și atâtea alte lucruri cu mult mai importante! #DTS", a făcut apel Trump în două postări pe Twitter, DTS fiind prescurtarea sloganului său de campanie "Drain the Swamp" (Curățați mlaștina!).



Grupul majoritar din Cameră a adoptat luni — zi de sărbătoare în SUA—, într-o reuniune cu ușile închise, o modificare a regulamentului intern pe care plenul Camerei este chemat să o adopte marți, când revine la lucru. Biroul de etică parlamentară, înființat în 2008 în urma unei serii de scandaluri de corupție, nu a fost suprimat, dar urmează să fie reales și să treacă sub supravegherea parlamentarilor din Comisia pentru etică a Camerei, care vor avea puterea de a pune capăt anchetelor. Totodată, nu va avea dreptul de a comunica, în condițiile în care mai mulți aleși care au făcut obiectul anchetelor Biroului de etică s-au plâns că acesta nu a respectat prezumția de nevinovăție.



Liderul republican al Camerei reprezentanților, Paul Ryan, a dat în ce-l privește asigurări că Biroul pentru etică parlamentară "va continua să funcționeze în mod independent". "Biroul va continua să primească plângeri din partea publicului cu privire la comportamente neadecvate și va continua să le ancheteze în mod minuțios și independent", a afirmat reprezentantul republican.