Trump are o EXPLICAŢIE pentru GAFA de la Oscaruri

Preşedintele american Donald Trump a ieşit din silencio stampa şi a explicat care este, după părerea sa, cauza producerii gafei uriaşe de la Oscar, când filmul "La La Land" a fost anunţat drept "Cel mai bun film" în mod eronat, adevăratul câştigător fiind pelicula "Moonlight".

Donald Trump are propria explicaţie pentru gafa de la Oscaruri, el punând totul pe seama...."preocupăriii pentru politică".



"Cred că s-au concentrat aşa de mult pe politică, că nu s-au adunat până la final", a spus Trump pentru Breitbart News. "A fost un pic cam trist. A luat toată strălucirea Oscarurilor. Nu am perceput-o ca pe o seară foarte strălucitoare. Am fost la Oscaruri. Lipsea ceva foarte special şi până la final asta a fost foarte trist", a mai spus preşedintele SUA.