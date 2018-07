Trump acuză presa britanică de "fake news" și o laudă pe Theresa May

Donald Trump și Theresa May

Preşedintele SUA Donald Trump se dezice de declarațiile apărute într-un interviu acordat tabloidului The Sun chiar în prima zi a vizitei sale în Marea Britanie.

Potrivit materialului apărut în The Sun, Trump a declarat că Marea Britanie "probabil" nu va avea o înţelegere comercială cu Statele Unite dacă planul Brexit al premierului Theresa May va continua.

Liderul de la Casa Albă a explicat că planul premierului britanic va "ucide probabil acordul", deoarece dacă aceasta va fi semnat, ar însemna că SUA ar ajunge să trateze cu Uniunea Europeană, în loc să o facă cu Marea Britanie.

Ulterior, preşedintele american a dat asigurări că nu are niciun dezacord cu Londra privind atitudinea ce trebuie adoptată în legătură cu Brexit-ul.

Într-o conferinţă de presă comună cu Theresa May, Trump a dat asigurări că nu a criticat-o niciodată pe şefa guvernului britanic şi a denunţat încă o dată ceea ce el a numit "ştiri false" (''fake news'').

''Am un mare respect pentru premier. Din păcate a existat o relatare, care a fost bine făcută în general, dar în ea nu a fost pus ceea ce eu am spus despre premier, şi am spus un lucru extraordinar. Acestea se numesc 'ştiri false''', a declarat Trump, citat de Agerpres.

Cu această ocazie, Trump a ţinut să-i mulţumească premierului britanic ''pentru continuarea unui comerţ corect şi reciproc cu SUA''. ''Odată ce se încheie procesul privind Brexit-ul şi Regatul Unit părăseşte probabil UE, nu ştiu ce vor face ei, dar orice aţi face este bine din punctul meu de vedere, aceasta este decizia noastră'', a afirmat preşedintele american.

''Orice aţi face este bine din partea noastră. Asiguraţi-vă numai că putem face comerţ împreună. În cele din urmă, asta e tot ce contează. Statele Unite aşteaptă finalizarea unui mare acord comercial bilateral cu Regatul Unit. Aceasta este o oportunitate incredibilă pentru ţările noastre şi noi vom profita de ea din plin'', a mai spus Trump.

''Singurul lucru pe care i-l cer Teresei este să ne asigurăm că putem face comerţ, că nu vom avea nici un fel de restricţii, deoarece dorim să facem comerţ cu Regatul Unit şi Regatul Unit doreşte să facă de asemenea comerţ cu noi'', a conchis preşedintele american.