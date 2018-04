Trucuri sexuale de la gheișe

Ai auzit cu siguranta despre gheisele care reuseau sa faca barbatii sa isi piarda mintea sub vraja trupului lor.

Tragand cu ochiul la ele si condimentand cu o nota personala, fii gata sa iti vezi iubitul plutind spre al noualea cer. Condus de tine, evident!

Gura ta, arma secreta. Termenul japonez pentru limba este shita. De ea trebuie sa te folosesti cel mai mult, asa ca pune-o la treaba pentru a-l induce in starea potrivita pentru o noapte de sex incendiar.

Incepe cu spatele si saruta-l lung. Mergi pana la baza coloanei, coboara spre fese si pregateste-te pentru partea a doua. Intoarce-l cu fata in sus si saruta-i pieptul, apoi coboara incet, dar chiar incet, pana in zona in care te asteapta inca de cand ai inceput sa-l saruti. Joaca-te cu limba sau foloseste-te de o mana, pentru a avea mai multa libertate de mscare. Jocul in doi poate incepe. Continuarea aici.