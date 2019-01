Trucul zilnic care te scapa rapid de pungile de sub ochi

Pungile de sub ochi, cercurile negre si ridurile apar din cauza oboselii, stresului, alimentatiei necorespunzatoare si poluarii.

Circulatia proasta si inflamatiile oculare pot fi, de asemenea, cauze ale aparitiei acestor probleme.

Vitaminele A, D, C, si B-3 din compozitia fructului de avocado te ajuta sa scapi de pungile de sub ochi, scrie girly.ro.



Amesteca jumatate de avocado cu 4 felii de castravete intr-un blender. Lasa mixtura la frigider timp de o ora. Apoi aplica in zona ochilor si lasa sa actioneze timp de 25 de minute.







Repeta in fiecare dimineata.