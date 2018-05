Trucul util în scăderile bruşte de tensiune

In timpul efortului excesiv sau chiar daca te ridici brusc de pe scaun, te poti confrunta cu o scadere a tensiunii. Iata de ce trebuie sa tii mereu la tine un pliculet cu sare.

Simptomele tensiunii scazute sunt: ameteala, tulburari de echilibru si transpiratie excesiva. De asemenea, in cazul in care ai tensiune scazuta, vei avea o senzatie de lesin. Cantitatea de urina va scadea si vei simti dureri in zona inimii.



Alte simptome sunt uscaciunea mucoaselor, pierderea elasticitatii pielii, greata si slabiciune. In cazul in care nu ai medicamente la tine, insa simti oricare dintre simptome, poti apela la putina sare. Dizolva o lingurita de sare intr-un pahar cu apa si bea imediat solutia obtinuta. Sodiul pe care sarea il contine te ajuta sa iti revii rapid, scrie bzi.ro.