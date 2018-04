Trucul care îți va schimba viața! Freacă unghiile cu bicarbonat de sodiu și...

Bicarbonatul de sodiu este un produs chimic în esență, dar perfect natural, la fel ca apa. El are o utilizare foarte largă și poate fi folosit pentru tratarea unor așa boli și afecțiuni ca diareea, ulcerul peptic, gastrita sau intoxicația cu droguri.

De ce mod bicarbonatul de sodiu este atât de util pentru unghiile tale? Bicarbonatul de sodiu nu este altceva decât o sare activă. Dacă vei freca unghiile cu bicarbonat, ele vor deveni mai puternice și vor avea un aspect mai plăcut.

În plus, bicarbonatul are marele merit de a elimina ciuperca de sub unghii.

Cum mai poţi folosi bicarbonatul de sodiu:

Albește dinții, folosind în loc de pastă de dinți bicarbonat!

Poți elimina acneea dacă vei amesteca o linguriță de bicarbonat cu puțină apă, iar amestecul rezultat îl vei aplica pe pielea afectată. În plus, acest amestec va funcționa ca exfoliant dacă vei freca ușor pielea.

Deosebit de eficient este bicarbonatul în lupta cu aciditatea. Nu trebuie decât să dizolvi bicarbonatul de sodiu în puțină apă și să bei amestecul. Rezultatul este instantaneu!

Sursa