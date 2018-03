Tripla crimă de la Brașov. Mama și copiii au fost înmormântați. Rudele criminalului, prezente

Monica Buliga, femeia ucisă de soţ, a fost înmormântată vineri, alături de cei doi copii, în comuna natală comuna - Tupilaţi, din judeţul Neamţ. Victimele triplei crime de la Braşov au fost conduse pe ultimul drum de aproximativ 200 de oameni, între care părinţii şi fratele criminalului, anunță Mediafax.

Aproximativ două sute de persoane au venit, vineri, în curtea familiei Munteanu, din comuna Tupilaţi, pentru a participa la înmormântarea Monicăi Buliga şi a celor doi copii, un băiat de 13 ani şi o fată de 18 ani.

"Înmormântarea a avut loc la ora 11.00, în satul Totoieşti. Am fost şi eu, au fost câteva sute de persoane. Este durere mare. Au fost şi rudele lui, de la Suceava, oamenii nu au nicio vină. Au fost părinţii lui şi cu fratele. Familia fetei a zis clar că nu are nimic cu dânşii, nu s-au împotrivit să vină. I-au primit cum se cuvine, ce să aibă cu ei? A fost o singură groapă pentru toţi trei, să fie la un loc împreună, toţi, ca să nu-i separe. Cine ştie ce a fost în capul lui? Nu am cuvinte", a declarat, pentru MEDIAFAX, Petru Gherghel, primarul comunei Tupilaţi.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov au primit, vineri, primele rezultate ale expertize toxicologice în cazul bărbatului care şi-a omorât soţia şi pe cei doi copii, stabilindu-se că Florin Buliga consumase cannabis în ziua triplei crimei.