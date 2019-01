Tribunalul Olt sesizează Curtea de Justiție a UE pentru a afla dacă cerințele MCV sunt obligatorii

Tribunalul Olt a admis solicitarea Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si a decis sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pentru a stabili ce caracter are MCV, instituit in decembrie 2006 de Comisia Europeana, scrie Ziare.com. Solicitarea vine in contextul in care Comisia a criticat dur modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale.