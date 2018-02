Trezirea la realitate a PSD. România pierde 1 miliard de euro din banii UE

Fonduri europene

Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, anunţă "trezirea la realitate" a PSD cu privire la fondurile europene: se pierde cel puţin 1 miliard de euro în acest an din banii UE.

"PSD-iștii se trezesc la realitate și realitatea e dură. România va pierde un miliard de euro din fonduri europene. De câteva luni atrag atenția că suntem într-un foarte mare pericol să pierdem niște bani serioși la finele acestui an. După atâta timp, s-a prins și guvernul PSD-ALDE", precizează Ghinea.

Potrivit acestuia, premierul Viorica Dăncilă "a aruncat bomba la TV": dezangajare de 800 milioane de euro în acest an și lucrează să o evite.

"E optimistă: eu zic că va fi mai mult de 1 miliard și e cam "koniec" film deja. Ca să putem evita dezangajarea trebuia să avem acum conducta plină de proiecte. E goală. Și e sabotată de Liviu Dragnea direct, din interese politice", spune Ghinea.

Ghinea spune că i-a atras atenția Rovanei Plumb la investirea ca ministru că riscăm să pierdem aproape un miliard de euro din fondurile europene pentru că nu a lansat proiecte pentru a-i cheltui.

"La Comisia de Afaceri Europene am avut onoarea să dăm doar de două ori nas în nas cu Ministerul Fondurilor. Prima dată la dezbaterea pe buget, când era Marius Nica ministru, dar el nu a venit. Era secretara de stat Mihaela Toader. Căreia i-am spus că nu au destui bani de cofinanțare în buget cât să evite dezangajarea. A zis că pe calculele lor au.

Rovana Plumb era în sală, ca șefã de comisie, dar avea aerul că nu poate urmări discuția pe cifre. Gerea, Rădulescu – Mitralieră și alți deputați de la putere pe care îi văd la Comisie de trei ori pe an (când mai pune Dragnea câte un guvern și la votul pe buget) mi-au zis să termin cu întrebările, că ei au de votat.

Pe 29 ianuarie, la audierile noului fost ministru al Fondurilor Europene, i-am atras atenția Rovanei Plumb că riscăm să pierdem aproape un miliard de euro din fondurile europene pentru că nu a lansat proiecte pentru a-i cheltui.

I-am reamintit că în precedentul său mandat am avut trei Programe Operaționale pe care nu am încasat nici măcar un cent de la Comisia Europeană. Asta deși tot ea se laudă că a terminat acreditarea sistemului în iunie, deci a avut peste jumătate de an să aducă bani în țară (dacă nu dădea afară irațional oamenii din minister, care lucraseră cu mine, termina acreditarea în martie, conform planului)", mai spune fostul ministru al fondurilor europene.