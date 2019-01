Trenurile de călători din România au avut întârzieri de 3 ani în 6 luni

Datele oficiale arata ca, in tot anul 2018, trenurile din Romania au avut intarzieri de 6 ani! Cifrele apar intr-un raspuns al Ministerului Transporturilor transmis deputatului sucevean Catalin Nechifor (Pro Romania, ex -PSD).

"La nivel national, minutele de intarziere inregistrate pentru trenurile de calatori in perioada iunie - noiembrie 2018 sunt de 1.624.577 minute - cu o medie de 5,78 minute/ tren", se arata in raspunsul MT, citat de ziare.com.



Cele 1,6 milioane de minute intarziere inseamna aproximativ 1.130 de zile. Practic, in 6 luni, trenurile au avut intarzieri de 3 ani.

Parlamentarul reclamase intarzierile repetate ale trenurilor pe ruta Bucuresti - Vatra Dornei, care ajusesera sa faca cate 6 sau 7 ore pentru a ajunge la destinatie.







"Din analiza circulatiei trenurilor de calatori pe distanta Bucuresti Nord - Vatra Dornei, pentru perioada 1 iunie 2018 - 30 noiembrie 2018, rezulta ca pentru trenul 1653, care circula pe distanta Bucuresti Nord - Vatra Dornei, s-a inregistrat un total de 1.470 de minute intarziere - cu o medie zilnica de 6,90 minute/ tren, avand drept cauze locomotive defecte, asteptarea pentru preluarea calatori de la alte trenuri intarziate, atasare - detasare locomotive si/sau vagoane sau conditii meteo nefavorabile", se arata in raspunsul primit de parlamentar.



Ministerul Transporturilor sustine ca, incepand cu data de 17 decembrie 2018, in urma finalizarii lucrarilor de intretinere a infrastructurii feroviare, gradul de regularitate in circulatia trenurilor respective, in special in cazul trenului 1654, se va imbunatati.