Trenul direct Gara de Nord-Aeroport, tras pe linie moartă. Cine este de vină

Gara de Nord - Otopeni. Tren desființat înainte să fie proiectat

Trenul direct Gara de Nord-Aeroportul Otopeni, care ar fi trebuit să fie gata anul acesta, nu va fi funcțional mult timp de acum înainte și în niciun caz în 2020, a anunțat luni directorul general al Companiei Naționale CFR SA.

Din cauza "lipsei de intelegere" a Primăriei Otopeni nu mai sunt șanse că proiectul să fie terminat pană în iunie 2020, astfel că cei care vor merge atunci spre Otopeni, vor luă microbuzele din halta situată la 3 km de Henri Coandă, haltă unde vor fi puse scări rulante și se va construi și o clădire, a spus Ion Gavrilă, directorul general al Companiei Naționale CFR SĂ, la o conferintă organizată de revista Capital.

"Ne-am propus că în 2019 să modernizăm acea haltă de langă aeroport, iar de acolo o să putem să facem o șosea pentru microbuze și un terminal în aeroport. "Am încercat să facem și varianta a două, dar 90% că nu se poate face până la Campionatul European subtraversarea DN1, din cauza primăriei Otopeni. Am avut o tentativă de a discuta despre autorizație, am înțeles că ne trimit la PUZ... Sigur n-o să reușim, adică am încurca Campionatul, fiindcă am ocupă una-două benzi și ar fi devieri, așa că am ales această variantă", spune directorul general al CFR SA.

Gavrilă spune că actuală haltă P O Aeroport va fi modernizată, practic se vor pune scări rulante, va există o copertină și o clădire ."De acolo, pană la aeroport vom asfalta, probabil pe două benzi și se face și un terminal în Otopeni", spune șeful CN CFR care adaugă că se vrea să se ajungă la o cadentă de două trenuri pe oră, fată de unul pe oră, în prezent.

Proiectul unei legături feroviare directe între București și Aeroportul Otopeni, cu o gară semi-ingropată în zonă terminalului sosiri, este una dintre lucrările începute în fortă pe final de mandat al cabinetului Ciolos, în a două parte din 2016, și lăsat "moștenire" guvernării PSD. Costurile erau estimate a fi în jurul a 100 milioane euro, scrie Hotnews.ro.

Inclus în Master Plan, cu finanțare europeană nerambursabilă, proiectul prevedea realizarea pană în 2018 a incă 2 km de cale ferată pe langă cea existentă și care să subtraverseze DN1 pană la Aeroport.

Scopul final? Trenuri care să facă 18 minute din Gara de Nord pană la Aeroport. A rămas doar o utopie.