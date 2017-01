Trei zodii de femei de care te îndrăgosteşti pe loc. Sunt cele mai seducătoare

O femeie atragatoare are o senzualitate aparte, care ii face pe barbati sa nu mai aiba astampar. Nu e neaparat o femeie perfecta din punct de vedere fizic, insa are un spirit jucaus, dublat de o inteligenta innascuta, care ii dau un farmec deosebit.

Vorbim despre femeile care-l au pe vino-ncoa. Iata in ce zodii sunt nascute:

Balanta

Femeia nascuta in Balanta este cea mai fermecatoare aparitie feminina din intreg zodiacul. E plina de sexualitate si de senzualitate. Ajutata de multe ori si de un corp foarte atragator, nativa este extrem de ravnita de catre barbati. Ii place sa impresioneze si de aceea si este mereu aranjata, coafata, parfumata.

Leu

Femeia Leu stie sa se puna in valoare, fiind de-a dreptul fascinanta pentru orice barbat care se afla in jurul ei. Are incredere in sine, este ambitioasa si poate invinge orice obstacol. Tocmai aceasta forta ii atrage pe barbati.

Scorpion

Femeia Scorpion are un sex-appeal debordant, cu care topeste inimile barbatilor inca din prima clipa. Are si o energie sexuala de care este deosebit de constienta si pe care nu pregeta sa si-o foloseasca pentru a atrage in mrejele ei barbatul dorit, scrie ele.ro.