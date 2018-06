3 zodii care îşi trădează uşor apropiaţii. Sunt cele mai periculoase!

Trei zodii care îşi trădează uşor apropiaţii. Sunt cele mai periculoase!

Nativii din zodiile de mai jos sunt considerati periculosi de catre astrologi.



LOCUL 3: FECIOARA



Fecioara te poate parasi foarte usor atunci cand are alte planuri de viata. Daca nu esti in stare sa tii pasul cu ea, nu te va astepta la infinit. Acest nativ are o personalitate cameleonica si poate oricand sa ‘tradeze’, insa fara a face rau. Este pur si simplu decizia de a abandona o situatie care nu ii mai face bine.



LOCUL 2: SCORPION



Acest nativ este extrem de materialist si urmareste mereu banul, oriunde s-ar invarti. Sa nu te miri niciodata daca intr-o buna zi va dezvalui secretele tale cuiva contra unei sume sau vreunui favor. Scorpionul stie mereu care va fi pasul urmator asa ca nu trebuie sa ai incredere in argumentele sale cand isi justifica tradarea, scrie kfetele.ro.



LOCUL 1: VARSATOR



Varsatorul tradeaza din principiu. Mai exact, acest semn zodiacal face tot posibilul sa isi asigure confortul in orice context. Nu poate fi loial prietenilor sai din cauza egocentrismului si a ideilor fantasmagorice din lumea sa imaginara. Daca nu esti suficient de lunatic incat sa patrunzi in lumea sa si vrei sa traiesti cu picioarele pe pamant, te va face pe la spate cand nu te astepti!