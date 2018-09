Trei români au torturat un cuplu de italieni. Furie în Peninsulă. Salvini tună împotriva ”bestiilor”

Trei români au torturat și jefuit un cuplu de pensionari italieni și au stârnit astfel furia localnicilor. Ministrul de Interne Matteo Salvini, adeptul unui discurs dur xenofob, a felicitat forțele de ordine și i-a catalogat pe făptași drept ”bestii”. De notat că presupusul șef al bandei ar fi, potrivit ANSA, un italian care nu a fost prins încă.

Trei români și un italian sunt suspectați că ar fi torturat și jefuit un cuplu de italieni în Lanciano, provincia Chieti, cazul stârnind furia localnicilor și a ministrului de Interne Matteo Salvini.

Făptașii au intrat noaptea în vila unui cuplu de italieni pe care i-au bătut pentru a le cere bunurile de valoare. Infractorii i-au tăiat femeii urechea dreaptă, scrie Rotalianul.com.

Niva Bazzan, o fostă asistentă medicală, este internată la spitalul Renzetti din Lanciano, alături de soțul ei, Carlo Martelli, un chirurg pensionat, care este de asemenea, spitalizat.

«Dormeam în camera mea când m-am trezit luată la palme. Apoi m-au aruncat din pat, jos, pe podea. M-au legat și mi-au pus niște scotch pe gură, după care m-au târât în camera unde era soțul meu, el am văzut că avea mâinile și picioarele legate cu un cablu de calculator. Ne spuneau: „vă tăiem în bucăți mici dacă nu ne spuneți unde este seiful” și am văzut chipul lui Carlo (soțul femeii, n.r.) plin de vânătăi. Continuau să îl lovească pentru că el le spunea că nu avem seif în casă, apoi s-au întors către mine. Îmi amintesc că nu am simțit durerea în timp ce îmi tăiau o bucată din urechea mea dreaptă, poate pentru că în același timp mi-au smuls și scotch-ul de pe gură.», povestește femeia italiană pentru Corriere Adriatico.

Trei cetățeni români, care aveau în jur de 3.400 de euro asupra lor, au fost reținuți și sunt interogați. De asemenea, a fost găsită mașina folosită pentru asaltul asupra vilei.

Cei trei români sunt doi frați și un verișor, cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani. Potrivit anchetatorilor aceștia se pregăteau să fugă în România cu mașina cu care comiseseră jaful.

Localnicii au înconjurat o clădire din centrul orașului în care s-ar afla alți complici ai românilor

Un al patrulea component al bandei este un bărbat italian, potrivit agenției ANSA, chiar șeful bandei, și este dat în urmărire de către poliție.

Matteo Salvini, ministrul de interne al Italiei, a reacționat imediat pe o rețea de socializare, unde a felicitat forțele de ordine și a condamnat fapta românilor.

„Mulțumită Forțelor de Ordine, aceste bestii trebuie să putrezească la închisoare! #fărătoleranță”, a scris politicianul, la numai câteva zile după ce Guvernul a adoptat o serie de măsuri de siguranța la nivel național, cu reguli controversate mai ales în privința imigranților.

Salvini, care semnalează frecvent pe rețelele sociale infracțiunile săvârșite de străini, nu a spus nimic despre suspectul de origine italiană.