Planta uitată de români. Este aur curat pentru sănătate

Tratamente naturiste ricin: Această plantă a fost uitată de români, deţi are proprietăţi terapeutice uimitoare.

Tratamente naturiste ricin. In perioada comunista, ricinul se cultiva in Romania pe suprafete intinse, insa astazi putini sunt cei care au auzit de aceasta planta si mult mai putini sunt cei care mizeaza pe infiintarea unei culturi de ricin in camp, desi are proprietati miraculoase pentru organism.

Tratamente naturiste ricin. Beneficiile ricinului

Ricinul este o planta tropicala oleaginoasa, originara din India si Africa. In prezent este cultivata la noi in tara in scop ornamental, industrial si medicinal.

Uleiul extras din semintele de ricin are valoare terapeutica dar este folosit si drept combustibil fiind solubil in alcool. In uz intern este indicat in caz de constipatie, parazitoze intestinale, iar in uz extern pentru alopecie, bataturi, negi, papiloame, veruci, acnee, ulceratii, cicatrici cheloide.

Beneficiile uleiului de ricin

Adjuvant in tratamentul problemelor de sanatate majore

Uleiul de ricin este un remediu pentru conditiile mai grave de sanatate care pot include:

– inducerea travaliului la femeile insarcinate – consumul de ulei de ricin in timpul sarcinii se va face doar la recomandarea medicului pentru a evita potentialele efecte secundare pentru mama si copil.

– dureri ale nervului sciatic – uleiul de ricin amelioreaza sciatica, o conditie dureroasa caracterizata de dureri si inflamatie in partea inferioara a spatelui si in zona membrelor inferioare.

– caderea parului – masajul cu ulei de ricin contribuie la cresterea parului, care va fi mai sanatos, mai moale, stralucitor si mai des.

– artrita – masajul articulatiilor artritice cu ulei de ricin va estompa inflamatia, durerea si oboseala muschilor.

– probleme limfatice – uleiul de ricin stimuleaza activitatea sistemului limfatic responsabil cu eliminarea deseurilor metabolice ale organismului.

– tumori – prin asezarea unei comprese cu ulei de ricin asupra unei tumori, poate fi redusa dezvoltarea acesteia si chiar aparitia altora.

In plus, uleiul de ricin se considera a oferi beneficii inclusiv in cazul unor probleme neurologice cum ar fi boala Parkinson, scleroza multipla si paralizia cerebrala.

