Tratament cu sunătoare pentru stomacul bolnav

Ceaiul de sunatoare are o influenta pozitiva asupra stomacului pentru ca reduce aciditatea gastrica si sustine functionarea normala a ficatului.

Sunatoarea are actiuni antidepresive, antivirale, antiinflamatorii, diuretice, antiseptice, astringente, cicatrizante. Ceaiul de sunatoare se administreaza cu succes in cazul problemelor vezicii biliare. Sunatoarea este un remediu excelent in gastrita, ulcer gastric, dureri de stomac, digestie defectuoasa, ulcer duodenal.

O reteta pentru aceste afectiuni se prepara din 10 g sunatoare, 6 g menta, 2 g seminte de anason, 50 g miere lichida. Aceste ingrediente se dau intr-un clocot cu un litru de vin alb de calitate, dupa care se strecoara si lichiorul obtinut se administreaza dupa masa de pranz si dupa cina, cate 1 paharel.



Ceaiul de sunatoare este consumat pentru ameliorarea bunei dispozitii si pentru odihna. In plus, purifica pielea si are o influenta pozitiva asupra stomacului. Ceaiul sau tinctura de sunatoare actioneaza foarte lent, dar cand este utilizat in mod constant, are un efect durabil. Este folosit pentru uz intern in tratarea gastritelor, a ulcerelor gastrice, luand cate o lingura pe stomacul gol dimineata si seara.

De asemenea, extractul de sunatoare este folosit in tratarea hemoroizilor prin spalari, aplicandu-l toata noaptea in cazul inflamatiilor de colon. Inainte de administrare trebuie incalzit usor. Ceaiul de sunatoarea stimuleaza enzimele prezente in ficat, ajutand la o mai buna detoxifiere a organismului, eliminand din corp factorii toxici, nocivi.