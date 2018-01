Transporturile, îngropate și în 2018? Cine este noul ministru Lucian Șova, mutat de la Comunicații

Lucian Sova

Lucian Șova, care a deținut până acum portofoliul Comunicațiilor în Guvernul Tudose, a fost mutat de PSD pentru un minister cu miză mult mai mare, la Ministerul Transporturilor.

Lucian Sova, deputatul PSD de Bacău, a fost la un pas să fie numit ca ministru al Transporturilor și în 2015, după demisia lui Ioan Rus, dar implicațiile sale în dosarul fostului judecător CCR, Toni Greblă, l-au îndepărtat de numirea în funcție.

Potrivit unui articol din Adevărul publicat în 2015, Lucian Sova a fost partener de afaceri cu rusul Boris Golovin în Regional Romlines SA București, o companie care se ocupă cu transportul rutier. Golovin este fost colonel în trupele Spetnatz – GRU – serviciul de spionaj al armatei ruse care s-a stabilit în România după 1990 și care a înființat, alături de oameni de afaceri ruși Nova Bank dar și Centrul de Afaceri Româno- Rus.

Promovat de către Viorel Hrebenciuc în posturi de conducere și prieten cu Miron Mitrea, Lucian Sova a fost împins către postul de ministru al Trasporturilor, în bună măsură de către senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, unul din apropiații lui Liviu Dragnea.

Lucian Sova are 58 de ani, a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică la Universitatea din Brașov. A fost consilier local la Bacău între 2001 și 2002, director general adjunct la ARR România, director general în departamentul Transporturi și Infrastructură la Ministerul Transporturilor și secretar de stat în Ministerul Economiei.

Lucian Sova este deputat din 2012. În 2013, a fost desemnat, la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, președinte executiv al Departamentului Transporturi și Infrastructura al Consiliului Național al PSD.

Pe 9 iulie 2015, DNA a întocmit un dosar penal pentru deputații PSD Bacău Lucian Sova și Iulian Iancu pentru "folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru șine sau pentru altul de foloase". Acuzațiile făceau referire la la presupuse intervenții pentru organizarea pe banii Transelectrica a transportului cu autocare a membrilor și simpatizanților PSD la mitingul USL organizat la București pe 17 octombrie 2010. Acest dosar avea legătură cu dosarul fostului judecător CCR, Toni Greblă. DNA a clasat pe 20 iunie 2017 acest dosar.

Lucian Sova conduce comisia de Transporturi din Parlament, însă nu se cunosc realizări concrete în ceea ce privește infrastructura rutieră din județul Bacău sau din regiunea de NE, scrie Hotnews.ro. În schimb, în urmă cu câțiva ani, și-a angajat fiul la Consilul Județean Bacău, direct în poziția de șef la Serviciul Relații cu Publicul și Administrație Publică Locală.

În declarația sa de avere din 30 martie 2017, Sova a trecut un teren aflat la Limanu de 10.000 mp-deținut în copropietate, județul Constanța și un apartament în București. În conturi are 95.000 RON la Banca Raiffeisen și un Mercedes E220, an de fabricație 2016, luat în leasing. Este implicat în mai multe firme, este vorba de Cominfortrans (53%), SOL Megaconsulting (100%), Niso Transeurope (35%) și Regional Romlines (1%). Are credite ipotecare la băncile Raiffeisen și BCR Leasing.

În Guvernul Dăncilă, județul Bacău are doi miniștri: Lucian Sova și Viorel Ilie (ALDE), care și-a păstrat portofoliul la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul.