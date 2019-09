Transportul în comun, aproape de colaps. Ce se întâmplă cu metroul

Metroul bucureştean ar putea avea, de luni, un program extrem de redus, urmând să circule doar o treime din program, adică doar dimineaţa sau seara sau la o treime din capacitate, din cauza datoriilor uriaşe pe care le are faţă de compania care-i asigură mentenanţa, susține adevarul.ro.

Alstom ameninţă cu suspendarea serviciilor de mentenanţă la metrou începând de luni, reclamând faptul că Metrorex nu i-a achitat facturi vechi de aproape un an.



Contactat telefonic, Gabriel Stanciu, şeful Alstom România a declarat pentru „Adevărul” că Metrorex nu a mai efectuat plăţile din octombrie 2018. „Practic, prin neplata facturilor, Alstom a creditat/subvenţionat activitatea Metrorex. Am notificat încă de acum 6 luni. Ştim că sunt nişte paşi de urmat. dar am ajuns la plafonul maxim de îndatorare. Ne blocăm total financiar şi nu mai prezentăm credibilitate în faţa niciunei bănci”, a declarat Stanciu pentru „Adevărul”.

„Discutăm cu oficialii Metrorex. putem accepta şi un calendar de eşalonare a plăţilor, pentru că nu vrem să sufere bucureştenii. Dar, dacă nu primim nişte termene clare de plată vom suspenda serviciile de mentenanţă către Metrorex”, a adăugat Stanciu pentru „Adevărul”.

