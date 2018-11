Transportatorii rutieri îi cer lui Iohannis să semneze mai repdee demisia lui Șova

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să îl revoce pe ministrul demisionar, Lucian Şova, de la Ministerul Transporturilor.

“Îl rugăm pe domnul preşedinte, Klaus Iohannis, să nu prelungească situaţia de la Ministerul Transporturilor, după ce am reuşit să vedem demisia lui Lucian Şova. Transportatorii cer de câteva luni demisia acestui ministru zero al Transporturilor, care nu a făcut nimic pentru transportatori, care şi-a servit doar grupurile de interese sau pe cele personale şi pentru care minutul costa prea mult pentru a merge pe şantierele din ţară sau pentru a sta de vorbă cu noi. Acum, ca ministru demisionar, nu înţelegem de ce face paradă în fiecare zi. Are cumva de recuperat minute, ore, zile, sau chiar luni de zile în care nu a făcut absolut nimic pentru Transporturi?”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR, potrivit unui comunicat de presă remis marţi Mediafax.

COTAR şi toţi ceilalţi transportatori din ţară au cerut demisia ministrului Lucian Şova, al cărui minut de muncă este foarte scump, "pentru că a menţinut pirateria şi a-ncercat să forţeze emiterea unui ordin de ministru, pentru a favoriza anumite grupuri de interese".

Transportatorii îl acuză pe Lucian Şova că s-a remarcat prin patru lucruri, de la preluarea mandatului: 1. lipsa totală de comunicare cu transportatorii rutieri autorizaţi; 2. continuarea susţinerii pirateriei, prin menţinerea modificărilor legislative pe care le-a introdus în 2015; 3. măsurile luate împotriva transportatorilor şi 4. promovarea activităţii neautorizate şi nelicenţiate de transport rutier.

"Haosul creat de acest ministru pe piaţa transporturilor de persoane a-nceput încă din 2015, când a introdus sintagmele „în mod repetat” şi în „în mod permanent” în legea 38/2003, astfel încât cei care fac transport neautorizat să nu mai poată fi sancţionaţi, dacă sunt prinşi în trafic. Anul acesta, Lucian Şova a mai scos din joben un ordin prin care să modifice regulile de atribuire a licenţelor de transport rutier de persoane, fără să existe un studiu la nivelul întregii ţări, privind nevoile de deplasare ale oamenilor, document care ar trebui să stea la baza unui program de transport pentru deschiderea pieţei de transport din România. Reglementarea pieţei de transport de persoane trebuie să fie reglementate prin lege, nu printr-un ordin de ministru, aşa cum încerca Lucian Şova. Transportul public de persoane a fost pus la ruleta rusească a ministrului Transporturilor, Lucian Şova, în tot acest timp", transmite Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).

Lucian Şova a anunţat, săptămâna trecută, că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Transporturilor, însă preşedintele Klaus Iohannis a precizat că nu va lua nicio decizie până după data de 1 decembrie. PSD o propune la Transporturi pe Lia Olguţa Vasilescu, în locul lui Lucian Şova.