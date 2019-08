Transportatorii rutieri amenință: "Mențineți legislația actuală sau ieșim în stradă!"

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului să mențină actuala legislație în privința polițelor de asigurarea obligatorie, în caz contrar tarifele asigurărilor RCA vor crește de peste 5 ori.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită sprijinul Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Transporturilor pentru menținerea legislației actuale privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), respectiv legea 137/2017 și norma ASF 20/2017, în caz contrar tarifele asigurărilor RCA vor crește de peste 5 ori, iar transportatorii rutieri vor demara din nou proteste naționale.

Comisia Europeană, la cererea companiilor de asigurări, susține că normele naționale actuale din România privind asigurarea RCA contravin Directivei Solvabilitate II, fapt semnalat printr-o scrisoare trimisă autorităților române în luna iulie 2018, fără a fi pusă la dispoziția tuturor părților interesate deși a fost solicitată în repetate rânduri.

În aceste condiții, UNTRR a inițiat o acțiune juridică la Curtea Europeană de Justiție împotriva Comisiei Europene, după ce instituția europeană a refuzat să desecretizeze scrisoarea transmisă autorităților române, deși modificarea legislației RCA are un impact financiar uriaș pentru posesorii celor 8 milioane de vehicule înmatriculate în România.

UNTRR se opune ferm modificării Legii 132/2017 și Normei 20/2017 în sensul eliminării tarifului de referință cât și a limitei de 25% a cheltuielilor administrative și de vânzare ale poliței de asigurare, incluse în tariful de primă. Reamintim că înainte de plafonarea tarifelor RCA și de intrarea în vigoare a actualei legislații, unii asigurători aveau cheltuieli administrative uriașe, de până la 80%, în condițiile în care acestea includeau cheltuielile aferente tuturor liniilor de business, această practică diminuând baza de impozitare și motivând tarifele uriașe.

UNTRR se opune ferm modificării Legii 132/2017 și Normei 20/2017 motivat și de faptul că de la intrarea în vigoare a acestor reglementări legale, piața RCA în România a funcționat în condiții foarte bune, suportabile pentru toți clienții asigurați și profitabile pentru asiguratori, la tarife chiar sub tarifele de referință, demonstrând atât justețea principiilor pe care a fost construită și adoptată legea, cât și viabilitatea acesteia în piață.

În luna iulie 2019, ASF a elaborat un proiect pentru modificarea Normei 20/2017 sub protecția secretului scrisorii Comisiei Europene, și a introdus în mod abuziv și nejustificat, tot sub protecția secretului scrisorii Comisiei Europene - măsuri care vor conduce la reintrarea în criză a pieței RCA, iar tarifele vor crește vertiginos pentru toate categoriile de vehicule. Totodată, modificarea legislației actuale RCA, prin eliminarea tarifului de referință și a limitei de 25% a cheltuielilor administrative, va facilita apariția unor noi posibile practici de cartel pe piața RCA românească, în ciuda declarațiilor ipocrite ale companiilor de asigurări în favoarea pieței libere.



Reamintim că asigurătorii nu au putut justifica majorarea tarifelor de bază RCA de la 700 euro în 2013 la 5.000 de euro în 2016. Pe baza formulei pe care companiile de asigurări declarau că o folosesc pentru a calcula prima de asigurare pentru segmentul autovehiculelor comerciale mai mari de 16 tone destinate transportului de mărfuri și pentru autovehiculele cu mai mult de 18 locuri pe scaune destinate transportului de pasageri, ținând seama de datele publice privind frecvența daunelor și valoarea medie a daunelor pentru fiecare segment de autovehicule comerciale, rezultatele indicau o primă de maxim 1.000 - 1.100 Euro per vehicul timp de 12 luni. Toate aceste companii se pare că au ascuns costurile altor produse de asigurare în cadrul costurilor RCA.

În acest sens, 9 companii de asigurări și o asociație au fost sancționate anul trecut de către Consiliul Concurenței cu o amendă de 53 milioane euro pentru încălcarea reglementărilor naționale și europene din domeniul concurenței prin coordonarea comportamentelor pe piață în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA).

ASF și asigurătorii din Români au ca scop modificarea legislației RCA fără justificare și fără nicio transparență către cei care plătesc, care sunt considerați sclavii unui sistem birocrat. Ținta este de a finaliza aceste modificări până la 31 octombrie 2019 data până la care va fi pe poziție Vicepreședintele Comisiei Europene – semnatar al scrisorii secrete din 2018 către ASF, vicepreședinte CE care este prietenul asigurătorilor și inamicul consumatorilor de asigurări RCA din România - cu scopul de a crește sumele colectate din RCA în România cu peste 300 milioane de euro, de la 700 mil euro anual la peste 1 miliard de euro. Reamintim că în 2017 după aplicarea tarifului de referință toate firmele de asigurări care distribuie RCA în România au realizat profituri.

UNTRR solicită Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Transporturilor intervenția fermă pentru ca legislația RCA să nu fie modificată, dar și pentru desecretizarea scrisorii primite de la CE în data de 19 iulie 2018.

Reamintim că articolul 169, alin. 1, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prevede că "pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor", iar Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alin. 1 prin "măsuri care sprijină și completează politica desfășurată de statele membre și care asigură continuarea acesteia".