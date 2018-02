Transpiri mult? Cum să te descurci cu mirosul urât şi petele de la axilă

Cu totii stim cat de greu este sa iti pastrezi hainele uscate in zona axilei, mai ales cand afara este o cald. Ca sa nu mai vorbim de mirosul de transpiratie, care iti poate crea neplaceri, la birou, in mijloacele de transport in comun sau pe strada.

Ce e de facut pentru a scapa de cele doua probleme atunci cand transpiri foarte mult din cauza caldurii? Iata cateva sfaturi oferite de specialistii everydayhealth.com.



Alege hainele potrivite

Hainele au un rol foarte important atunci cand te confrunti cu transpiratia in exces. Alege doar produsele care iti lasa pielea sa respire, din fibre naturale (bumbac sau in), care vor absorbi umezeala si care se vor usca usor. De asemenea, pentru a evita petele urate de la subrat poti imbraca doua randuri de haine subtiri si usoare (un tricou si o camasa), din fibre naturale. Tricoul va absorbi usor transpiratia, iar camasa de deasupra va acoperi petele. Daca transpiri abundent, poti incerca si absorbantele de subrat. Se gasesc la farmacie si in magazine on-line.

Culorile sunt si ele importante. Negrul sau albastrul marin “ascund” petele de la subrat. La fel si culorile deschise – alb sau roz. Totusi, la culorile deschise, cu timpul vor aparea pete galbene. Sunt de evitat culori precum gri, bleu. Pentru a-ti face o idee cum va arata un obiect vestimentar cand transpiri, toarna pe el putina apa.

Mai poti incerca si varianta de a purta tot timpul cu tine, un tricou sau o camasa de rezerva.

