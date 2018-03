Pieton din București, îngropat la propriu de un utilaj de deszăpezire - Video incredibil

Scenă incredibilă filmată într-o stație de tramvai din București. Un pieton este îngropat de un val de zăpadă aruncat de pe șinele de tramvai de un utilaj de deszăpezire.

O tânără din Bucureşti a fost îngropată, la propriu, sub un morman de zăpadă și gheață, în timp ce aştepta tramvaiul. Zăpada a fost aruncată peste ea de un utilaj de deszăpezire al RATB, care curăţa şinele de tramvai.

Primaria Capitalei a anuntat vineri că in conditiile ninsorii abundenta si viscolului toate utilajele actioneaza in baterie, prin pluguire, insotite de echipaje ale Politiei Locale, pe arterele principale, pentru ca acestea sa ramana practicabile si sa nu apara probleme deosebite in trafic.

Pe parcursul noptii operatorii au acționat pentru împrăștierea de material antiderapant și pluguire în zona rampelor, pantelor, podurilor, stațiile RATB și a arterelor din urgența I și urgența II.

Traficul rutier se desfășoară în condiții normale de iarnă, fără a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curățate în proporție de 30%-40%, iar pe cele secundare s-a acționat pentru pluguire, acestea fiind practicabile, mai precizează Primaria.