Traian Băsescu: "Geoană nu a pierdut alegerile numai de prost...."

Traian Basescu a declarat, miercuri, ca Mircea Geoana a pierdut alegerile prezidentiale din 2009 "nu doar de prost", ci si pentru ca a avut un staff "indoielnic", precum Viorel Hrebenciuc, care fie minte, fie nu a stiut ce s-a intamplat la votul din diaspora si cat se putea legal vota in cele 14 ore ale scrutinului, scrie hotnews.ro

"Ieri am avut explicatia totala si de ce a pierdut Geoana alegerile. Nu numai de prost, dar a avut si un staff indoielnic. Hrebenciuc spunea ca dupa calculele lui la o sectie de votare din strainatate nu pot vota mai mult de 1.050 de persoane (...) Minciuna lui Hrebenciuc, ca erau doua stampile... Minte sau n-a stiut si asta explica in plus de ce a pierdut Geoana. La ambasada de la Paris au fost tot timpul cinci cabine si cinci stampile de vot", a spus Basescu.

El a prezentat datele despre care a vorbit si fostul ambasador de la Paris, Teodor Baconschi, potrivit carora in 2009, in turul al doilea, au votat 3.785 de persoane, reprezentand o medie de 270 de voturi pe ora, mai putin decat la referendumul din 2007, cand au fost 287 de voturi pe ora.

"Iata, avem proba ca oamenii astia nu numai mint. Eu sunt convins ca Hrebenciuc nu minte, dar ne arata cat de nepregatiti au fost sa gestioneze campania electorala", a spus Basescu. Fostul presedinte l-a mai ironizat pe Mircea Geoana pentru pierderea alegerilor. "Acasa a pierdut ca s-a dus la Vintu. Toate sondajele arata ca a pierdut cel putin jumatate de milion de voturi dupa intalnirea celebra pe care am avut-o, iar in strainatate s-a putut vota mult mai mult decat credea Hrebenciuc", a spus Basescu.