Traian Băsescu dezvăluie ce atuuri are Tudose în fața lui Dragnea

Președintele Partidului Mișcarea Populară, senatorul Traian Băsescu, a declarat, duminică seara, că premierul Mihai Tudose "pare mult mai ancorat în realități" și "pare a fi mult mai logic decât Dragnea".

Traian Băsescu a susținut că s-a ajuns ca "în plină creștere economică" să se "ajusteze prostiile economice" făcute din 2012, odată cu instalarea Guvernului Ponta, și până acum.

"Mie, Tudose mi se pare mult mai așezat, că din gura lui am auzit 'nu se poate introduce impozitul pe cifra de afaceri', din gura lui am auzit 'nu e nicio eficiență să impozităm suplimentar salariile mari', din gura lui am auzit 'nu merge cu impozitul global pe gospodării'. Deci, Tudose care....e șahist, pare a fi mult mai logic decât Dragnea, care recită poeziile de proastă calitate pe care i le-a dictat Vâlcov. Tudose pare mult mai ancorat în realități și mai dispus să-și asume. Înțelege ce se întâmplă", a declarat Băsescu, la B1TV.

Senatorul PMP a susținut că "nu este o creștere (economică n.r.) sănătoasă", ci una "bazată pe consum, nu pe investiții" și care "va plesni" dacă Mihai Tudose nu va lua măsuri, punctând că situația se va agrava în a doua parte anului 2018.

"Eu zic că în a doua parte a anului 2018. Este o evaluare personală. (...). Dacă Tudose nu ia niște măsuri să stopeze umflarea cheltuielilor. (...). Noi am ajuns aproape la 9% cheltuieli cu salariile aparatului de stat. 9% din PIB. Este enorm, enorm", a susținut Băsescu.