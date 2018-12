Traian Băsescu către Șerban Nicolae: "Nu ți-e rușine, ești copilul lui Iliescu!" (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu s-a dezlănțuit împotriva colegului de Senat Șerban Nicolae, la discuțiile în plen asupra moțiunii de cenzură a Opoziției. Băsescu l-a ironizat pe Nicolae numindu-l "șoferul unui penal" și "copilul lui Iliescu".

Fostul președinte a fost iritat de faptul că discursul social-democratul Șerban Nicolae a fost plin de remarci ironice sau chiar batjocoritoare la adresa multor politicieni din opoziție, în frunte cu deputata PNL Raluca Turcan, căreia i-a amintit că a studiat economia la Moscova.

"A pomenit cel puțin de cinci-șase ori Moscova. Mă, ție nu ți-e rușine? Ești copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni!," a comentat Traian Băsecu, înainte ca președintele de ședință, Florin Iordache, să-i taie microfonul.

Băsescu l-a ironizat pe Nicolae și pentru un alt episod celebru din biografia social-democratului, fotografia în care acesta apare la volan, având-l în drepata pe fostul deputat și condamnat penal Cătălin Voicu.

„Apreciez că pentru meseria de șofer al pușcăriașului Cătălin Voicu merge oarecum discursul, a făcut progrese. Pentru un șofer să poată să vorbească 25 de minute e mare lucru", a comentat fostul președinte.

Șerban Nicolae a ironizat-o pe Raluca Turcan pentru faptul că a studiat la Moscova, după care a început să facă remarci batjocoritoare pe seama numelui de familie. "Am spus Tatarcan (aluzie la numele de familie ce apare în certificatul de naștere al deputatie PNL - N.R.), deşi am senzaţia că cineva a furat de la opoziţie diacriticele. (...) am fost tentat să spun: Tătar han, dar e şi dl. Băsescu în sală şi nu vreau să se creeze confuzii, mai ales cu nu sunt un specialist în fizionomii lombroziene.”, a afirmat Șerban Nicolae.

