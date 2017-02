Traian Băsescu, avertisment pentru Guvernul Grindeanu: Veți împrumuta 40 de miliarde!

Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că actualul guvern va fi nevoit să se împrumute cel puțin 40 de miliarde de lei pentru a pune în aplicare programul de guvernare, susținând că bugetul de stat este "photoshopat".

Liderul PMP a explicat duminică, la România TV, că programul de guvernare al PSD nu se poate pune în aplicare cu deficitul prevăzut în buget, arătând că veniturile sunt prea mici, raportat la cheltuielile pe care guvernul vrea să le facă.

"Acest guvern a generat o stare de neîncredere care se va perpetua. Or la programul pe care îl are PSD-ul, chiar are nevoie de un premier extrem de credibil. De ce? Pentru că ei vor ajunge să împrumute mulți bani. Să nu credeți că acest program se va face cu veniturile bugetului de stat și numai cu cele 24 de miliarde cât spun ei că va fi deficitul. Nu. Se va face cu cel puțin 40 de miliarde bani împrumutați. Bugetul este un desen photoshopat(...), exact cum se photoshopează manechinele, exact așa s-a photoshopat bugetul consolidat al statului. Veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile pe care vor să le facă. Deci România are nevoie de un guvern credibil", a declarat Băsescu, duminică, la un post TV.