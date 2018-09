Traian Băsescu, atac la Dragnea pe legea offshore. Avem comportament de stat bananier

Băsescu, despre legea offshore

Fostul preşedinte Traian Băsescu critică comportamentul autoritar al preşedintelui PSD Liviu Dragnea în modificările aduse Legii offshore, care reglementează exploatarea gazelor naturale.

Traian Băsescu a susținut că este inadmisibil faptul că cel care a negociat cu marile companii cu privire la gazele românești a fost Liviu Dragnea, care, în calitate de președinte al Camerei deputaților, nu are nicio atribuție în acest sens.

"Este de nepermis ca de negocierea cu companiile să se ocupe președintele Camerei Deputaților. Ce atribuțiuni are președintele Camerei deputaților ca să primească pe Exxon și pe OMV să negocieze cum să arate legea? Ce treabă are? Acest lucru arată că am început să avem comportament de stat bananier.

Sunt alte instituții care trebuie să se ocupe de legea offshore. (...) Dragnea a lăsat să se vadă că el e jupânul acestei legi. Însă această lege nu trebuie să plece de la premisa cât iau din redevență, ci de la premisa ce vreau să fac cu gazele, pentru că voi stabili o redevență dacă decid să utilizez această materie primă în propria mea industrie și altă redevență dacă vreau să o export", a spus Traian Băsescu la B1 TV.

Cu toate că liderul PSD, Liviu Dragnea, afirma că Legea offshore va fi adoptată de Parlament săptămâna aceasta, votul decizional al Camerei Deputaților nu a fost dat pe inițiativa legislativă.

Președintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu (PSD) a anunțat, în timpul dezbaterilor de marți pe proiectul legii offshore că a hotărât, în urma discuției purtate cu Liviu Dragnea, amânarea adoptării pentru săptămâna viitoare, aceasta fiind „o săptămână de studiu".