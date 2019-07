Traian Băsescu anunță cine va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale

Traian Basescu

Traian Băsescu scrie pe Facebook că turneul de imagine al PSD, de weekendul acesta, arată cine va reprezenta partidul în următoarele alegeri: ”Teodorovici pentru Cotroceni şi Dăncilă pentru Victoria” .

Traian Băsescu trage concluzia că Eugen Teodorovici va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Cel puțin așa interpretează fostul președinte turneul de imagine efectuat de Teodorovici și Viorica Dăncilă în acest weekend, în sudul țării, inclusiv pe litoral.

Redăm postarea lui Traian Băsescu:

”Tot weekend-ul, pe toate televiziunile am avut parte de imaginile destinate să-i umanizeze pe liderii PSD. N-aş spune că este cel mai rău lucru pentru nişte politicieni hotărâţi să schimbe imaginea partidului de guvernământ.

Actorii principali ai filmărilor Viorica Dăncilă şi Eugen Teodorovici s-au „bălăcit” cu picioarele în mare pentru a-şi trata bătăturile, au jucat împreună tenis de masă, au respirat împreună briza sărată a mării după care au avut şi o întâlnire cu primarii cărora le-au mai „pansat” nevoia de bani cu ceva vorbe frumoase .

Unii au tratat întâmplarea ca fapt divers, alţii au fost răutăcioşi la adresa Vioricăi şi a lui Eugen iar alţii au criticat apariţia. Fiecare după gustul lui .

În realitate, am avut ocazia să vedem „la lucru pentru recuperare de imagine” tandemul care va reprezenta PSD la viitoarele alegeri prezidenţiale: Teodorovici pentru Cotroceni şi Dăncilă pentru Victoria.

Vrea, nu vrea partidul, asta e !

Şi dacă nu vrea partidul, are soluţii mai bune ?”, s-a întrebat Băsescu, pe Facebook.

În PSD se fac sondaje pentru alegerile prezidenţiale. Social –democraţii spun că vor să arunce în cursa pentru Cotroceni un candidat care să aibă cele mai mari şanse de reuşită. Teodorovici nu a stat mult pe gânduri. Şi-a anunţat colegii de partid că vrea să fie şef de stat şi urmează să fie măsurat în sondaje.