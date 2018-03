Traian Băsescu: Am fost sunat de soţia lui Omar Hayssam. Declarațiile fostului președinte

Traian Băsescu

Traian Băsescu a declarat, luni, că soţia lui Omar Hayssam i-a cerut să o primească şi i-a mărturisit că soţul său este "extraodinar de bolnav" şi "probabil o să moară în puşcărie", fostul preşedinte afirmând că şi-ar dori ca acest lucru să nu se întâmple pentru că "nu-i omeneşte".

Am fost sunat de soţia dânsului zilele trecute şi am primit-o acum o lună. Mi-a spus că este extraordinar de bolnav şi probabil o să moară în închisoare. Sigur că nu pot spune că am pe conştiinţă faptul că l-am adus. Mi-am făcut datoria, dar nu aş vrea să moară cum au murit alţii în puşcărie. Dacă este în fază terminală, lasă-l în arest într-un spital, lasa-l să fie tratat. Dacă soţia lui mi-a spus adevărul. Şi aici avem o problemă cu penitenciarele. Îl ţin până moare, ca pe amărâtul acela de la ATRA, Adamescu. (Pledez-n.r.) pentru ca Omar Hayssam să nu moară în puşcărie.(...) Mi-am dat seama că solicitarea să o primesc vine din disperare. Mi-aş dori să nu moară în puşcărie pentru că nu-i omeneşte", a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la TVR 1.

Traian Băsescu a afirmat că statul român a făcut eforturi logistice mari pentru a-l aduce pe Hayssam în România.

Băsescu a povestit că a trimis un avion cu apă minerală în Siria pentru a-l aduce în ţară pe Haysam.

"Am dus nişte apă minerală cu un avion şi (...) (la întoarcere l-am adus şi pe Omar Hayssam-n.r.) el a dormit", a povestit fostul preşedinte.

Omar Hayssam a fost implicat în criza jurnaliştilor români răpiţi în Irak în aprilie-mai 2005. Hayssam şi arestat în Romania la 5 aprilie 2005.