Tragediile din Caracal scot la lumină legături dintre afaceriști controversați și politicieni

Tragediile de la Caracal aduce în centrul atenției și grupurile de interese din zonă, precum și legăturile din oameni de afaceri controversați și politicieni. Un astfel de exemplu, potrivit unei anchete G4Media, sunt frați Ciocan, unul deputat PSD de Olt, celălalt afacerist condamnat pentru evaziune fiscală. Deputatul Dan Ciocan nu a putut fi contactat până în acest moment pentru un punct de vedere.

Dan Ciocan este deputat PSD din 2012 și președintele PSD Caracal. A fost polițist în perioada comunistă, fără a-și fi luat Bacalaureatul. A susținut acest examen abia în 2010, când avea 50 de ani. A urmat apoi Facultatea de Agronomie din Craiova și în 2016 a devenit inginer. Fratele lui, Cornel Ciocan, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală de aproape 6 milioane de lei, în urma unui dosar al DNA.

Potrivit g4media, Cornel Ciocan a fost asociat unic al companiei de construcții T Dancor Romconstruct, considerată de presa locală un Tel Drum al județului Olt. Numele firmei vine de la numele celor doi frați, Dan și Cornel. Deputatul PSD a fost administratorul acestei companii din 2006 până în 2010. Firma Dancor figurează cu 38 de contracte cu statul în SEAP.



Jurnaliștii de la g4media scriu că o altă firmă controlată de frații Ciocan este Clean Prest Activ. Compania s-a numit Dancor Cleaning până în 2012, când Cornel Ciocan s-a retras din firmă. În prezent firma are asociat unic o femeie de 38 de ani. Clean Prest Activ are 54 de contracte cu statul în SEAP. O a treia companie care ar fi controlată de cei doi frați din Caracal este Alexcor Trading. Și această companie are în acest moment ca asociat unic o femeie si figurează în SEAP cu 30 de contracte cu statul. Firma a avut până în 2017 punctul de lucru la aceeași adresă ca Dancor și Clean Prest Activ.