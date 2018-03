Tragedie pe munte: patru oameni au murit după ce au fost prinși de o avalanșă în Alpi

Patru schiori au murit in Alpii francezi dupa ce au fost prinsi de o avalansa iar ghidul lor a fost retinut de politie pentru ca ar fi pus grupul in pericol, scrie The Guardian.

O alta persoana a fost ranita si spitalizata, in timp ce ghidul a scapat nevatamat. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes in parcul national Mercantour, in apropierea granitei cu Italia.

Ghidul a fost retinut de politie vineri seara iar autoritatile au declansat o ancheta pentru omor prin imprudenta, conform procurorului Jean-Michel Pretre din Nice, potrivit știrilekanald.ro.

Pretre a declarat ca schiorii „erau experimentati” si ca ghidul care ii insotea cunostea zona.

„Si-au asumat un risc. A fost rezonabil sa faca acest lucru? Acesta este subiectul anchetei”, a spus Pretre.

Grupul, din care faceau parte trei femei si doi barbati, toti francezi, precum si ghidul, au fost prinsi de o avalansa dubla pe o panta din partea de jos a vaii.

Ghidul a reusit sa scape si sa ii caute pe ceilalti care erau echipati cu dispozitive de localizare, gasind-o pe cealalta supravietuitoare.