O ambulanță care transporta o gravidă a lovit în plin o bătrână. Femeia n-a avut nicio şansă

O viaţă s-a pierdut în timp ce alta urma să vină pe lume. O ambulanţă care transporta o gravidă a lovit o bătrână în vârstă de 72 de ani, în oraşul Săveni, Botoșani.

Ambulanţa preluase femeia însărcinată şi se deplasa spre spital. În faţa unei autogări, bătrâna a ieşit brusc dintre două maşini şi a ajuns chiar în faţa ambulanţei, care circula cu semnale acustice şi luminoase în funcţiune.

Ambulanţierul a frânat, dar din păcate nu a avut timp să o evite pe femeie, astfel că a lovit-o în plin.

„Nu înţeleg ce a vrut să facă. A ieşit dintre două maşini, nu s-a uitat deloc. Am crezut că se opreşte, că doar aveam sirena, dar când am văzut ca ea continuă am călcat frâna. Dar e maşină mare şi grea, asfaltul era umed. Nu am mai putut evita. Aveam şi pacient în maşină”, a declarat acesta, după incident.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de poliţie care au blocat circulaţia şi au declanşat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului, fiind deschis dosar pentru ucidere din culpă.

Martorii de la locul accidentului erau în stare de şoc şi nu îşi puteau imagina nici ei ce a făcut-o pe femeie să vrea să traverseze chiar în acel moment.

Cu maşina avariată, salvatorii au urcat victima în ambulanţă, alături de gravidă, şi au mersde urgență la spital. Astfel, conform monitorulbt.ro, femeia însărcinată a fost preluată de o altă ambulanţă de la Spitalul Săveni şi a fost adusă în siguranţă la Botoşani, unde a născut un copil sănătos.

Din păcate, bătrâna a ajuns la spital în stop cardio-respirator, iar medicii au declanșat manevrele de resuscitare, însă totul a fost în zadar.