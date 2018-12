Tragedie la o televiziune din Grecia. O BOMBĂ a explodat: 6 etaje, avariate

Un dispozitiv a explodat, luni, in apropierea sediului SKAI TV, din capitala Greciei, spargand fereste si afectand sase etaje, au anuntat autoritatile, adaugand ca nu exista persoane ranite.

SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune din Grecia si face parte dintr-un grup media care include un post radio si care este afiliat cotidianului Kathimerini.



Politia a informat ca un dispozitiv a fost declansat in apropierea sediului SKAI la ora locala 2.35, in urma unor avertismente trimise catre doua publicatii, scrie ziare.com. Pe pagina web, postul informeaza ca ferestele au fost sparte de la primul la al saselea etaj.



"Pagubele materiale sunt mari la aproape toate etajele, cele mai afectate fiind al treilea si al patrulea, unde sunt localizate birourile angajatilor", se arata in comunicat.



Ministrul grec pentru protectie civica, Olga Gerovassili, a declarat ca atacul a vizat democratia.



"Democratia, cu toate acestea, este protejata si nu va fi amenintata", a declarat aceasta.



Autoritatile au mai informat ca dispozitivul continea aproximativ 5 kilograme de material explozibil si a fost plasat pe o alee in apropierea cladirii.