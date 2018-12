Tragedie la Constanţa. S-a spânzurat în port, după ce a fost găsit băut la volan

Un tânăr de 28 de ani, șofer, s-a sinucis, în Portul Constanța, după ce fusese găsit băut la volanul camionului pe care îl conducea, pe numele său fiind întocmit un dosar de cercetare penală.

Marți dimineață, la puțin timp după miezul nopții, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au oprit pentru controlul documentelor un camion cu semiremorcă, ambele înmatriculate în România, la volanul căruia se afla un cetățean român, în vârstă de 28 de ani, care se deplasa dinspre Portul Constanța către Autostrada A4. Deoarece exista suspiciunea că acesta se află sub influența băuturilor alcoolice, a fost dus la Serviciul Rutier Constanța, unde, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,81 mg/l de alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind transportat la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sânge.



În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului, bărbatului i-a fost reținut permisul de conducere și i s-a adus la cunoștință faptul că nu are voie să mai conducă.



Ulterior, în jurul orei 05.30, polițiștii de frontieră aflați în Poarta de acces numărul 7 a Portului Constanța, l-au găsit pe tânăr, în parcarea interioară, spânzurat de remorca de la camion și au anunțat imediat Serviciul Unic de Urgență 112, scrie realitateadeconstanta.net.