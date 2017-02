Tragedie în sport. Un mare jucător a murit într-un incendiu. Gest disperat pentru a-şi salva familia

Un fost jucator de fotbal american a murit intr-un incendiu.

Quentin Moses a fost gasit fara suflare, intr-o casa mistuita de flacari, in Georgia, scrie ziare.com, citand nfl.com.

Potrivit primelor informatii, Moses a intrat in casa pentru a salva familia prinsa inauntru, dar a pierdut lupta cu flacarile.

In incendiu si-au mai pierdut viata o femeie, in varsta de 31 de ani, si fiica ei - in varsta de 10 ani.