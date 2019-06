Tragedie în MMA! Un luptător uriaș a murit, chiar înainte de competiție!

Luptătorul MMA Cosmin Dușa a murit. Cosmin Dușa, de la Centrul de Arte Marțiale Tengu Cluj, a murit într-un spital din Chișinău. Acesta trebuia să lupte la Chișinău, la ”Eagles Fighting Championship”.

Înainte de luptă, Dușa s-a simțit rău și a fost dus la spital, unde a murit.



”COSMIN DUSA va lupta maine la Chisinau in Eagles Fighting Championship! Sportivul nostru intra in cusca cu incredere maxima pentru continuarea seriei de 3 victorii consecutive”, anunța, în 21 iunie, Centrul de Arte Martiale Tengu din Cluj.







”Odihneste-te in pace prieten drag. Ai plecat azi dintre noi dar in gandul si in inima mea vei ramane mereu viu. Fie ca Dumnezeu sa te aseze de-a dreapta lui pentru à putea veghea de sus asupra familiei si pentru à le da putere de a trece peste aceasta durere. Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, a scris unul dintre prietenii lui Cosmin Dusa.



”Incredibil!! Într-o lume a sportului cu interese fel de fel, sportivii ajung să plătească un preț imens !! Odihnește-te în pace, Dusa Cosmin!!”, este un alt mesaj postat pe Facebook.



”Nu o să te uit niciodată prieten drag, astăzi acolo sus a ajuns un campion, odihnește-te in pace !!”, a scris alt tânăr.



Cosmin Dușa era din Cugir, dar locuia și se antrena la Cluj-Napoca, scrie stiridecluj.ro.