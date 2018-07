TRAGEDIE în lumea sportului! S-a sinucis!

Fostul star din WWE Brian Christopher Lawler a murit, la varsta de 46 de ani.

Potrivit presei din SUA, Lawler, care se afla in detentie, a incercat sa se sinucida in celula sa.



El a fost transportat de urgenta la spital, insa nu a mai putut fi salvat si a murit.



Tatal sau este Jerry "The King" Lawler, un alt superstar din lumea wrestling-ului.



Lawler a fost arestat pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si nu a oprit cand a fost oprit de politisti, scrie ziare.com.



Staruri din lumea wrestlingului au transmis zeci de mesaje de condoleante, dupa ce au aflat de acest deces.