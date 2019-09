Tragedie în lumea muzicii românești. Un artist de muzică populară a murit, după o boală grea

Un cântăreț de muzică populară a murit, după o boală grea. Artistul avea 31 de ani.

Artistul Bogdan Șeitan a murit. Câmpinean până în măduva oaselor, îndrăgostit de acest oraș pe care nici nu și-a pus problema să-l părăsească, a fost solistul Ansamblului Folcloric "Ghiocelul" al Casei de Cultură "Geo Bogza" din Câmpina și solist al Ansamblului Folcloric "Perinița", al Centrului Cultural Județean Prahova.



S-a născut la 18 martie 1988, în Câmpina, a absolvit Colegiul Tehnic "Constantin Istrati" și Facultatea de Științe Adminstrative, scrie campinatv.ro. Pasiunea pentru muzică și dans a avut-o întotdeauna, dar nu credea că va ajunge pe o scenă, cu microfonul în mână, cântând în fața unui public.







A făcut parte din corul liceului, iar acolo profesoara Simona Manta a descoperit cât talent se află în tânărul timid din fața ei. Pentru prima dată a cântat ca solist la Balul Bobocilor de la liceu și de aici a început totul. "Cum am scăpat de emoții? Am realizat că dacă devii una cu melodia, nu mai ai timp de emoții. Și am realizat că trebuie să-i fac pe oamenii care mă ascultă să simtă ce simt eu", spunea Bogdan, cu câțiva ani în urmă.



Artistul a murit joi, după o suferință scurtă, dar cumplită.