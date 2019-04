Tragedie în aer: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori

Pilotul şi cinci pasageri au murit după ce un avion de dimensiuni medii s-a prăbuşit luni în statul american Texas, a anunţat marţi Departamentul statal pentru Siguranţă Publică, citat de CNN.

Avionul, de tip Beechcraft BE58, s-a prăbuşit în momentul aterizării pe aeroportul din orăşelul Kerrville.

Administraţia federală pentru Aviaţie investighează circumstanţele producerii accidentului.

Six people are dead after a small plane crash 70 miles northwest of San Antonio, Texas, authorities say; the aircraft, registered to a pilot for more than 40 years, may have lost one engine, sources say.



Investigators have yet to confirm who was onboard. @CBSMireya reports pic.twitter.com/LbEHkEYekX