Tragedia soţilor care s-au sinucis. Cine îi va lua locul profesorului Maleon la şefia BCU Iaşi

După ce Bogdan Maleon şi soţia sa s-au sinucis, chiar în prima zi de Crăciun, conducerea BCU Iaşi trebuie să decidă ce se va întâmpla cu funcţia de director al BCU Iaşi, deţinută de profesorul Maleon. Astfel, astazi a avut loc un interviu cu doi dintre angajatii importanti ai BCU Iasi, coordonata de conducerea Universitatii Cuza si, ca drept urmare, a fost nominalizata persoana care va asigura interimatul institutiei.

Astfel, Ioana Gafton, sef Serviciu Conservarea colectiilor va fi noul director al bibliotecii pana luna viitoare, atunci cand Universitatea Cuza va alege un candidat pentru ocuparea permanenta a acestei functii, scrie bzi.ro.

Intreg colectivul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) "Mihai Eminescu" din Iasi a publicat pe site-ul institutiei un mesaj emotionant in memoria profesorului Bogdan Petru Maleon si a sotiei sale.

"Colectivul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi anunta disparitia Profesorului universitar doctor Bogdan Petru Maleon, directorul Institutiei, si a sotiei sale, Anda Elena. Pastrand in amintire anii in care prof. univ. dr. Bogdan Maleon si-a dovedit inaltele calitati profesionale si umane, colectivul BCU Iasi ramane cu durerea si regretul sfarsitului inexplicabil si prematur. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace!", este mesajul transmis de BCU Iasi.