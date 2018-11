Traficul aerian din Cluj, dat peste cap de vremea rea

Cinci curse aeriene au fost deviate, sâmbătă, de la Cluj Napoca la aeroportul din Sibiu, din cauza condiţiilor meteo, respectiv ceaţă şi vizibilitate redusă.

Potrivit reprezentanţilor Aeroportului din Sibiu, până la această oră au fost deviate de la Cluj la Sibiu cinci curse aeriene, din cauza ceţii dense.

Prima aeronavă deviată, care venea de la Frankfurt, a aterizat în jurul orei 18.00, iar pasagerii au fost transportaţi cu autocarele la Cluj.

Meteorologii au emis, sâmbătă seară, noi atenţionări cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe, între care inclusiv Clujul până la ora 23.

Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din cinci judeţe, din cauza ceţii

Traficul rutier se desfăşoară, sâmbătă seara, cu dificultate pe mai multe drumuri din cinci judeţe din cauza ceţii, care reduce vizibilitatea sub 150 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri. De altfel, 5 judeţe sunt sub cod galben de ceaţă până la ora 23.00.

Potrivit Centrului Infotrafic din Poliţia Română, din cauza ceţii dense care a redus vizibilitatea sub 150 de metri, iar pe alocuri sub 50 de metri, traficul se desfăşoară cu dificultate pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Bistriţa –Năsăud, Cluj, Mureş şi Suceava.

De asemenea, din cauza ceţii dense, mai multe curse aeriene programate să decoleze de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj au redirecţionate spre aeroportul Internaţional din Sibiu şi din Timişoara.

Judeţele Alba, Sibiu, Mureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud sunt sub cod galben de ceaţă până la ora 23.00. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.