Traditii de Dragobete - 7 metode prin care sa-ti gasesti jumatatea

Traditii de Dragobete. Ziua de DRAGOBETE se sarbatoreste in fiecare an pe 24 februarie și este asociată nu doar cu iubirea, ci și cu începutul primăverii, începutul unui an mai bun din punct de vedere sentimental.

De DRAGOBETE există fel de fel de superstiții și tradiții, în care unele persoane încă mai cred cu tărie și în ziua de azi:

DRAGOBETE 1. Traditii de Dragobete - Spălarea părului cu zăpadă

În popor, se spune că de DRAGOBETE fetele strângeau zăpadă și o topeau, pentru a se spăla cu apa obținută pe cap și pe față. În acest fel, se mențineau frumoase tot anul și băieții le remarcau mai repede. În zonele rurale, fetele foloseau apa din zăpada de DRAGOBETE pentru a face diferite farmece prin care să-și atragă ursiții.

2. Traditii de Dragobete - Sărutul eternității

În unele zone din țară, superstiția de DRAGOBETE spune că îndrăgostiții trebuie neapărat să se sărute în această zi, dacă vor să rămână împreună cât mai mult timp. De fapt, tot de DRAGOBETE, îndrăgostiții fac o logodnă neoficială, prin care își jură iubire veșnică. Acest lucru îi ajută să fie împreună pe viață.

3. Traditii de Dragobete - Ziua distracției și a veseliei

De DRAGOBETE , tradiția spune că nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, deoarece așa va fi tot anul și va atrage ghinioanele asupra lui. În schimb, trebuie să petreacă și să se veselască, pentru ca tot anul să îi meargă bine și să aibă parte de voie bună.

La sate, se organizau adevărate petreceri și baluri de DRAGOBETE, pentru ca fetele și băieții să se întâlnească și să petreacă împreună. Unii strigau pe ulițe "Dragobetele sărută fetele", pentru a anunța marea sărbătoare a iubirii.

Cei care petreceau frumos de Dragobete erau feriți de boli tot anul.

4. Traditii de Dragobete - Ziua curățeniei

Potrivit tradiției, femeile trebuie să facă ordine și curățenie în casă, pentru a avea un an îmbelșugat și a fi iubite de soți. Așadar, înainte să pleci la distracție, șterge praful și aspiră, ca să vadă iubitul tău cât ești de harnică.

La țară, gospodarii se fereau să lucreze pământul sau să facă treabă prin curte, de teamă ca DRAGOBETELE să nu-i pedepsească pentru că munceau, în loc să petreacă.

5. Traditii de Dragobete - Zburătoritul

Conform tradiției, de DRAGOBETE se organizează "zburătoritul", un eveniment mult așteptat de fete și de băieți deopotrivă. Zburătoritul presupune ca băieții să alerge după fete, să le prindă și să le sărute. Odată ce se sărutau, se considera că începea relația lor de dragoste.

6. Întâlnirea celor care se plac

Superstiția de Dragobete spune că dacă unei fete îi place de un anumit băiat, trebuie să face tot ce îi stă în putință pentru a se întâlni cu el în această zi. Se spune că dacă nu se întâlnește cu băiatul care i-a picat cu tronc, șansele de a fi împreună cu el sunt nule.

7. Traditii de Dragobete - Semănarea busuiocului

Potrivit unei tradiții străvechi, de DRAGOBETE gospodinele trebuiau să semene busuioc în răsadnițe, apoi să aibă grijă de răsaduri până de Sfântul Gheorghe, când îl plantau afară, în grădină. Ulterior, busuiocul semănat de Dragobete era folosit în descântece, farmece și tratamente, deoarece se considera că avea puteri magice. În plus, fetele tinere îl foloseau în tot felul de ritualuri, pentru a-și visa ursitul.

In dimineata zilei de 24 februarie, fetele si femeile de la sat obisnuiesc sa stranga zapada proaspata, sa o topeasca si sa se spele pe cap cu ea pentru a avea o podoaba capilara frumoasa, pe placul petitorilor.

Daca de Dragobete este vreme buna, tinerii merg in padure pentru a culege primele flori de primavara. De asemenea, fetele si baietii necasatoriti se aduna apoi in casa unuia dintre ei si petrec pe cinste pentru a avea noroc in dragoste tot anul.

Se spune ca in ziua de Dragobete pasarile isi aleg perechea si isi construiesc cuiburile.

In cazul in care esti indragostita, trebuie neaparat sa iti saruti partenerul in ziua de Dragobete daca vrei ca iubirea voastra sa dainuie. Sarutul din aceasta zi este considerat o logodna simbolica.

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubita

- Simt ceva in inima mea, este ca o mica flacara. De fiecare data cand te vad, aceasta flacara se aprinde. Aceasta flacara arde pentru tine, pentru ca te iubesc! Deabia astept sa ard iar in flacari, azi, de Dragobete!

- Nu stiu cui sa multumesc ca mi te-a scos in cale, dar a facut cel mai nobil lucru… Ti-am zis ca te iubesc? Ma bucur ca exista zile ca Dragobetele, sa pot striga lumii intregi ca sunt indragostita…

- Nu pentru ca iubesc sunt fericit, ci faptul ca sunt indragostit de tine ma face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivita sa-ti declar iubirea mea…

- Nimeni nu-mi poate fura zambetul care-mi apare cand ma gandesc la tine. Si nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja iti apartine. Te iubesc mai mult decat orice! A trecut Valentine’s Day, am sarbatorit frumos, dar azi, de Dragobete ti-am pregatit o surpriza si mai mare… Voi fi sclavul dorintelor tale…

- Ma faci fericit si cred ca tie iti datorez bucuria de viata, imi umpli viata de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt asa cum trebuie sa fie. Te iubesc raza mea de soare!

- Lacrimile sunt bucati din inima ce declara dragostea si dorul de tine zi de zi. Unde esti de azi, de Dragobete nu esti langa mine? L

- Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte si pe tine pentru totdeauna!

- Intr-o zi ma vei intreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viata ta? Iti voi spune: viata mea… pentru ca TU esti viata mea!!!

- Intalnirea cu tine a fost o soarta, devenind prietenul tau a fost o alegere, dar sa ma indragostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.

- Exista flori in gradina mea, exista flori in parc, dar nimic nu este mai frumos decat atunci cand buzele noastre se intalnesc Esti cea mai frumoasa floare a mea si vreau sa te culeg de acest Dragobete!

- Eu ma simt atat de fericit, stiu de ce? Pentru ca sunt atat de norocos, stii de ce? Pentru ca Dumnezeu ma iubeste, stii de ce? Pentru ca mi-a oferit un dar, stii care? Pe tine, dragostea mea!

- Este greu sa vorbesc atunci cand sunt indragostit pentru ca atunci cand te privesc, frumusetea ta ma lasa fara rasuflare. Deci, daca azi, de Dragobete voi fi mut, vei stii de ce…

- Dumnezeu, inainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca sa iti fie daruita. Dupa toate acestea m-a creat pe mine sa ti-o pot DARUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA si te astept de de Dragobete,sa-ti pot indeplini toate dorintele!

- Dulce-i mierea de albine adunata de pe flori dar guritza de la tine e mai dulce de trei ori,TE IUBESK! Happy Dragobete!

- Dragostea mea pentru tine va dura pana cand un orb va reusi sa picteze zgomotul unei petale de trandafir cazuta pe o masa de cristal. TE IUBESC! Sa avem cel mai fericit Dragobete!

- De knd ai aparut in viatza mea…Nu`mi mai gasesc cuvinte sa descriu acest sentimen…knd te privesc timpul parca`l opresc si doar cu mine eshti…Traiesk ca thu mi`ai adus fericirea`n dar…Iubesk ca uh mai invatzat sa iubesk…Traiesk ca sa te fac cat mai fericit posibil pe lume…Sunt ingerul ce vegheaza asupra ta …dar in acelasi timp demonul ce te ademeneste cu dulceatza si iubirea mea…Te iubesk!!!

- De cand ai plecat tot ce mi-a ramas este o poza si un loc gol in patul meu, pe care nimeni nu-l va ocupa in lipsa ta. Inca te iubesc iubirea mea. Ma rog ca de Dragobete sa te intorci la mine!

- Daca iubirea mea s-ar masura, iti spun acum, dragul meu, ca te iubesc pana la cea mai indepartata stea, din cea mai indepartata galaxie, din cel mai indepartat univers, si inapoi, si tot asa, de o infinitate de ori! Te astept sa petrecem un Dragobete de neuitat!

- Daca iti spun ca te iubesc, nu ar fi indeajuns daca nu ti-as spune ca te iubesc pentru totdeauna! Te iubesc si azi, de Dragobete, si simt ca te voi iubi mereu…

- Daca imi pierd buzele te sarut cu ochii, daca-mi pierd ochii te sarut cu inima, daca-mi pierd inima o gasesc sigur la tine. La Multi ani de Dragobete!

- Daca ai fi o floare eu as fi vantul, ploaia si lumina. Daca ai fi o stea eu as fi noaptea eterna. Daca ai fi ocean eu as fi plaja marginita de gandurile tale. Numai pentru a fi impreuna, pentru totdeauna. Te iubesc!

- As vrea sa-ti fiu patura, as vrea sa-ti fiu haina ce o porti, as vrea sa-ti fiu perna sub cap, vreau sa fiu in jurul tau, vreau sa te tin strans in brate si sa fiu norocoasa persoana care te de Dragobete.

- As vrea sa fiu o stea, sa stralucesc numai pentru tine, sa ma transform in ploaie, sa cad usor peste trupul tau fierbinte, apoi sa ma evapor, s-ajung din nou in cer, sa le zic ingerasilor cat de mult TE IUBESC! Dar inainte de asta, iti voi zice in direct de Dragobete!

Mesaje de Dragobete. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!

Mesaje de Dragobete. Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Mesaje de Dragobete. Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Eu n-am fost în stare să-ți scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toți poeții dintr-o carte. Unii știu să scrie frumos, unii știu să cânte frumos, unii sunt pur și simplu frumoși, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

Mesaje de Dragobete pentru el

Mesaje de Dragobete. Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Mesaje de Dragobete. Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EA pentru EL

Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.

Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ţi-ai închis vreodată ochii şi ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul şi mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.

Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EL pentru EA

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbaţi şi acesta este darul meu.

Nu ştiu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveseleşti ziua şi ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu eşti steaua mea călăuzitoare care îmi păzeşte nopţile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult şi tu eşti totul pentru mine!!!

Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.

Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „Te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa!

Tu eşti visul meu…unicul meu vis…aş vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng aşa de tare încât TU şi EU sa devenim un singur suflet.

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.

Mesaje de Dragobete. Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Mesaje de Dragobete. Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Mesaje de Dragobete. Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ţi-ai închis vreodată ochii şi ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul şi mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Mesaje de Dragobete. Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Mesaje de Dragobete. Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Mesaje de Dragobete. Alături de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Mesaje de Dragobete. Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.