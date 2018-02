Trădarea anului în fotbalul românesc! Becali a dat lovitura. A semnat cu fostul căpitan dinamovist

Gigi Becali

Gigi Becali a transferat de urgenţă un portar, după ce Andrei Vlad a dezamăgit între buturile roş-albaştrilor. Alesul patronului FCSB este Cristi Bălgrădean, de la Concordia Chiajna.

În urmă cu puţine momente, fotbalistul a semnat cu roş-albaştrii şi a dat primele declaraţii din postura de jucător al vicecampioanei. El a semnat pentru doi ani şi jumătate cu FCSB.

"Nu am crezut că e o glumă când am fost sunat de domnul Becali. Am venit acolo unde sunt dorit. Nu îmi e teamă că voi fi primit rău de suporteri pentru că am jucat la Dinamo. Asta este viaţa de jucător, mergi acolo unde e nevoie de tine. Steaua e o echipă mare, îmi doresc să iau campionatul şi să îmi ajut echipa cât mai mult. Sper ca prin evoluţiile mele să demonstrez că merit încrederea oficialilor Stelei", a spus Bălgrădean după ce a semnat, preluat de Digisport.

Bălgrădean, 29 de ani, a fost căpitanul lui Dinamo. Portarul a mai jucat la CSU Craiova sau Chiajna.