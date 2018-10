Tot ce trebuie să ştii despre zahărul ascuns din alimente. Cât rău îţi poate face

Foarte multe alimente contin mai mult zahar decat credem. Fructele uscate, supa de rosii la conserva, ketchup-ul, stafidele, sosul de la spaghete, pizza congelata sunt doar cateva dintre alimentele care au o mare cantitate de zahar.

Iata care sunt efectele consumului exagerat de zahar:



1. Suprasolicita si afecteaza ficatul. Consumul in exces de zahar sau de fructoza concentrata pot avea aceleasi efecte ca alcoolul.



Toata fructoza concentrata consumata ajunge in singurul organ care are posibilitatea de a-l transporta: ficatul. Acest lucru afecteaza grav organul si-l suprasolicita, ducand la o potentiala deteriorare a acestuia, scrie sfatulmedicului.ro.



2. Zaharul este unul dintre principalii factori ai obezitatii, dar si ai dezvoltarii bolilor cronice.



3. De asemenea, sunt studii care sustin ca fructoza concentrata este utilizata de celulele canceroase pentru multiplicare; altfel spus, hraneste celulele canceroase, incurajand cresterea acestora, iar in acest mod cancerul se declanseaza si se raspandeste mai repede.